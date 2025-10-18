O McDonald’s Japão anunciou primeira colaboração com a clássica série de jogos de luta Street Fighter, da Capcom, lançando menu limitado com três hambúrgueres temáticos que estreia 22 de outubro.
Os três “Street Burgers” são: Burnt Garlic Mayo Egg Teriyaki Burger (Ryu), versão do clássico Teriyaki McBurger com maionese de alho queimado e ovo; Yurinchi Mayo Chicken Burger (Chun-Li), inspirado no prato chinês com molho de shoyu, óleo de gergelim e gengibre; e Triple Cheese Beef Burger (Ken), retorno do popular “Torichi” com três hambúrgueres e três fatias de queijo representando personalidade flamejante do personagem.
Por que importa: É continuação de estratégia bem-sucedida do McDonald’s Japão de fazer collabs com franquias de cultura pop que ressoam através de gerações (já fizeram Pokémon, Godzilla, Evangelion, One Piece). Colaboração usa estética pixel-art de Street Fighter II (não versões modernas em 3D) para apelar diretamente para nostalgia de era dourada dos arcades.
Comercial de TV animado no estilo de Street Fighter II clássico mostra Ryu, Chun-Li e Ken batalhando contra novo personagem original: “Vega Smile” (M. Bison no Japão). Integração com Street Fighter 6 dará a jogadores que fizerem login durante campanha cor especial gratuita para “Outfit 2” de M. Bison. Enquete no “Battle Hub” permitirá votar em hambúrguer favorito, criando loop entre mundo real e virtual.
A real: Funciona porque ambas marcas têm equity cultural real no Japão. Street Fighter não precisa de boost de visibilidade, é instituição de 40 anos. McDonald’s está reconhecendo que base de fãs (agora com 30-50 anos e poder de compra) tem nostalgia profunda por era de Street Fighter II. No fim, é exemplo de colaboração que entende audiências de ambas marcas.