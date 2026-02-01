Antigo rival de Djokovic, Nadal declara torcida por Alcaraz no Australian Open

Bicampeão do Australian Open, o espanhol Rafael Nadal — que se aposentou do tênis em 2024 —acredita que o número um do mundo, Carlos Alcaraz, de 22 anos, é o favorito absoluto na final desta edição do torneio, mas não se surpreenderia se Novak Djokovic, de 38, seu antigo rival, causasse uma “zebra”. Ao Canal Nove, o ex-tenista de 39 anos com 22 títulos de Grand Slam no currículo declarou torcida ao conterrâneo.
— Acho que o favorito é o Carlos. Ele é jovem, tem energia e está no auge da carreira. Mas, quer dizer, Novak é Novak. Ele é um jogador muito especial. Não sei se Novak já perdeu uma final aqui. É sempre um desafio e ele gosta de desafios. [Mas] o meu favorito é o Carlos — disse Nadal, que deve comparecer à partida decisiva do campeonato em Melbourne, na Austrália, neste domingo (1).
Em declarações separadas ao jornal “Melbourne Age”, Nadal afirmou ser “positivo” ter alguém da idade de Djokovic competindo com Alcaraz e Jannik Sinner. Djokovic surpreendeu o jovem Sinner, de 24 anos, nas semifinais, em uma partida disputada em cinco sets, garantindo vaga em sua 11ª final do Australian Open. Ele venceu todas as 10 finais anteriores.
— Quando você gosta de fazer isso, se não está lesionado e se não está mentalmente muito cansado, por que não estaria aqui? Acho que o Djokovic é um exemplo positivo de compromisso e resiliência —afirmou. — Quer dizer, Novak, por razões óbvias, não está no auge da sua forma, mas continua muito, muito competitivo numa idade em que é difícil ser tão competitivo. Portanto, todo o meu respeito.
Djokovic está em busca de se tornar o homem mais velho a vencer o Australian Open. Ken Rosewall, de 37 anos, conquistou o título em 1972.
Ele também está empenhado em finalmente conquistar um recorde de 25º título de Grand Slam e ultrapassar Margaret Court, que também deverá estar presente na Rod Laver Arena neste domingo (1). A partida está marcada para às 5h30 da manhã, no horário de Brasília.
Essa será a primeira final de Alcaraz no Australian Open.