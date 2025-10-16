14
2025
– 15h55
(atualizado em 15/10/2025 às 16h19)
Nesta quarta-feira (15), o Sala de TV recebe o casal Antony e Ana Paula Marquez, filho e nora da Yoná, que vão falar sobre as polêmicas de A Fazenda. O casal já é conhecido do público por ter participado de Ilhados com a Sogra e do Power Couple Brasil, onde agitaram a competição e protagonizaram a primeira grande treta da temporada 2025. Para ficar tudo mais interessante, a dupla da WebTVBrasileira, Tati e Marcelo, participam do papo e prometem perguntar tudo sobre as tretas e os bastidores dos realities. Acompanhe no #TerraEntretê!