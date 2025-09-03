Vitória, que é gaúcha, tem ainda um filme inédito feito antes do reality: o longa de terror “Covil”, dirigido por Rodrigo Lages. Na produção, ela contracena com o namorado, Daniel Rocha.

A atriz estreou na Globo em 2017 como protagonista da novela “Tempo de amar“. No ano seguinte, foi a personagem central de “Espelho da vida“. Além de ter participado do “BBB 25”, ela também foi a vencedora da “Dança dos famosos”, em 2022. Em 2024, fez uma participação na novela “Fuzuê“.

