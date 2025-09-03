Guilherme Vilar acumula 1,3 milhão de seguidores no Instagram e faturou R$ 150 mil como segundo colocado no reality show da TV Globo.
Guilherme Vilar, que conquistou o segundo lugar no Big Brother Brasil 25, transformou sua trajetória profissional após participação no reality show. O ex-fisioterapeuta atua agora como influenciador digital, nesta segunda-feira (1). Ele faturou R$ 150 mil pelo vice-campeonato e acumula 1,3 milhão de seguidores no Instagram, além de ter conquistado um apartamento e um carro durante o programa.
A decisão de entrar no reality show foi motivada pelo desejo de transformação na vida pessoal e profissional. “Sempre enxerguei o programa como uma oportunidade de mudança de vida, tanto financeira quanto no meio profissional também. Vi tantas pessoas que entraram no reality e conseguiram ter uma transformação na realidade. E esse era o principal motivo para mim”, explicou Vilar.
O BBB 25 foi transmitido no primeiro semestre deste ano, com Guilherme permanecendo na casa até a final. Ele entrou na competição formando dupla com sua sogra, Joselma Silva, que foi eliminada antes da conclusão do programa.
Durante sua participação no reality, o vice-campeão acumulou premiações significativas. Além do valor em dinheiro pela segunda colocação, Guilherme ganhou um apartamento avaliado em R$ 260 mil e um carro no valor de R$ 128 mil.
“Foi surreal chegar tão longe. Entrei sem imaginar que ia viver tudo isso, e terminar em segundo lugar já é uma vitória enorme. Fiquei muito feliz com a trajetória que construí lá dentro, com as conexões que fiz e, principalmente, com o carinho do público aqui fora. Acho que esse segundo lugar tem um peso gigante, porque mostra que muita gente se identificou comigo”, afirmou.
Sobre sua determinação durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, Guilherme declarou: “Desde o momento em que pisei naquela casa, eu sabia que enfrentaria provas difíceis, saudade da família, conflitos e momentos de incerteza. Mas eu também entrei com a certeza de que precisava honrar a oportunidade que estava vivendo.”
Após retornar ao “mundo real”, o ex-BBB destacou como administra seus ganhos financeiros. “Consegui ampliar o valor [do prêmio] por meio das publicidades e parcerias que surgiram após o programa. Além disso, venho aprendendo cada vez mais que, quando o dinheiro é bem administrado, ele pode se multiplicar e gerar novas oportunidades”, disse.
Atualmente, Guilherme Vilar investe em sua formação para aprimorar seu trabalho como criador de conteúdo digital. “Compartilho meu estilo de vida e, ao mesmo tempo, busco me aprimorar estudando atuação, música e edição de vídeos para entregar conteúdos cada vez melhores”, afirmou.
Questionado sobre participar de outro reality show, Guilherme foi direto: “Participaria, sim, porém não agora. Preciso de mais tempo com minha família”.