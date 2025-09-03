Da alta gastronomia à comida casual, conheça quanto custa experimentar os pratos mais conhecidos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:56

MasterChef 2025
MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

Os jurados do “MasterChef Brasil 2025” não apenas avaliam pratos na televisão, mas também comandam alguns dos restaurantes mais renomados do Brasil, todos localizados em São Paulo. Entre a culinária francesa, italiana, brasileira contemporânea, carnes e pâtisserie, os preços variam bastante, oferecendo opções para todos os bolsos. >

Erick Jacquin é responsável por diversos estabelecimentos que se destacam pelo requinte e técnica culinária. No Président, restaurante francês localizado nos Jardins, é possível provar o famoso petit gateau por R$45 ou optar pelo menu degustação de sete etapas, que custa R$660. Próximo dali, o Lvtetia serve clássicos italianos, como lasanha com dois molhos (R$81) e risoto de ragu de ossobuco de vitelo (R$110). >

Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram

Para quem gosta de drinks e música ao vivo, o Bar Secreto do Vaticano, no subsolo do Lvtetia, oferece coquetéis autorais e apresentações de Jacquin. Já o Ça-Va, restaurante francês e bistrô, tem como destaque o steak tartar, por R$85. Para os apaixonados por doces, o Ça-Va Café traz choux de pistache (R$35) e macarons (R$4,50 cada), enquanto o Steak Bife, especializado em carnes, serve filé mignon (R$120), chorizo (R$105) e carré de cordeiro (R$155).>

Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução

Henrique Fogaça também aposta na diversidade gastronômica. Seu fast-food Cão Véio, na Vila Madalena, oferece combos a partir de R$36, enquanto o Jamile, restaurante casual no Bela Vista, serve menu executivo por R$69. Para uma experiência mais sofisticada, o Sal Gastronomia oferece menu executivo por R$109 e menu degustação completo de seis tempos por R$340, com pratos elaborados como steak tartare com queijo coalho e cupim na manteiga de garrafa.>

Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram

A chef Helena Rizzo, premiada com estrela Michelin, comanda restaurantes que elevam a culinária brasileira contemporânea. A Padoca do Maní, na Jardim Paulistano, é ideal para café da manhã ou lanches rápidos, com preços a partir de R$20-25. O Manioca, em Shopping Iguatemi, oferece almoço ou jantar mais leve, com pratos entre R$60-80. Para uma experiência sofisticada, o Maní apresenta menu degustação e pratos à la carte a partir de R$210-250, com ingredientes orgânicos e técnicas que valorizam a tradição e a invenção culinária.>

Veja todos os detalhes sobre os restaurantes dos jurados:>


Ça-Va Café – Pâtisserie>



Endereços: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Itaim Bibi; Rua Michigan, 1020 – Brooklin>

Président – Restaurante francês>


Menu degustação (7 etapas): R$660>

Endereço: Rua da Consolação, 3527 – Jardins>

Lvtetia – Restaurante italiano>


Risoto de ragu de ossobuco: R$110>

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins>

Ça-Va – Restaurante francês / bistrô>


Endereço: Rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista>

Bar Secreto do Vaticano – Bar / coquetelaria>

Drinks clássicos e autorais (valores não informados)>

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins>

Steak Bife – Especializado em carnes>



Carré de cordeiro: R$155>

Endereço: Avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros>


Cão Véio – Fast-food>


Endereço: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena>

Jamile – Comida contemporânea>


Endereço: Rua Treze de Maio, 647 – Bela Vista>

Sal Gastronomia – Restaurante de luxo>


Menu degustação completo (6 tempos): R$340>

Endereços: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim; Rua Bela Cintra, 1958 – São Paulo>


Padoca do Maní – Padaria e café da manhã>

Faixa de preço: R$20-25>

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 138 – Jardim Paulistano>

Manioca – Restaurante informal>

Faixa de preço: R$60-80>

Endereço: Shopping Iguatemi – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232, 3º andar – Jardim Paulistano>

Maní – Restaurante sofisticado e aclamado>

Faixa de preço: R$210-250>

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 210 – Jardim Paulistano>

Source link