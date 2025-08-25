Com a desvantagem, o São Paulo vai precisar vencer por três gols de vantagem para garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro feminino. Por outro lado, o Corinthians pode perder por até um de diferença e avançar à decisão.

Uma vitória do Tricolor por dois de vantagem leva o confronto para os pênaltis.

A partida de volta entre São Paulo e Corinthians acontece no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília). O local do jogo ainda não foi definido.

Neste domingo, Jaqueline e Dayana Rodríguez marcaram os gols da vitória do Timão.



Source link