As situações de Lucas Moura e Marcos Antônio foram assuntos na entrevista coletiva de Hernán Crespo depois da vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, neste domingo (24), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A ausência de Lucas Moura até mesmo do banco de reservas chamou a atenção, mas Hernán Crespo fez questão de tranquilizar os torcedores ao dizer que faz parte de um planejamento traçado para o camisa 7 estar 100%.
“Lucas Moura está em um planejamento especial, tem uma cronologia, para poder voltar a jogar 100%, disse o treinador.
Crespo também falou sobre Marcos Antônio. Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o volante foi substituído aos 43 minutos do 1º tempo depois de sentir a posterior da coxa esquerda.
“É claro que é um motivo de orgulho neste caso o Marcos Antônio, como acontece com o Ferraresi, com o Tapia, quando são convocados. Acho que merece, está jogando um ótimo nível, hoje ele saiu por precaução. Espero que não seja nada”, afirmou.
Sobre o momento do São Paulo, o treinador enalteceu o trabalho que vem sendo realizado e mostrou otimismo com o futuro. Sob o comando de Crespo, o Tricolor teve sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.
“É um momento bom, momento legal, dá tudo certo, muito comprometimento dos atletas, um grupo unido, com fome de vitórias. Era um momento difícil, delicado, agora é um momento bom. Temos que continuar nesse caminho, respeitando as formas que o time pretende jogar. Acho que temos possibilidades para coisas boas”, destacou Crespo.
Nas quartas de final da CONMEBOL Libertadores, o São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão.