O atacante Memphis Depay pode estar com os dias contados no Corinthians. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências, o jogador holandês despertou o interesse de três clubes europeus, cujos nomes não foram revelados, nos últimos dias, e o abordaram para saber da possibilidade de deixar o Timão como agente livre.
Ainda conforme Fabrizio Romano, Memphis Depay considera a saída do Corinthians como uma possibilidade para sua carreira. O atacante de 31 anos está prestes a completar um ano vestindo a camisa do Timão — ele chegou ao time paulista em setembro do ano passado e assinou um contrato válido até o fim de 2026.
O holandês se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrida no clássico contra o Palmeiras, no último dia 6. A tendência é que o camisa 10 só retorne a jogar em setembro, provavelmente para o jogo de volta contra o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 11.
Memphis disputou 49 partidas com a camisa do Corinthians, marcou 15 gols e deu 14 assistências. Além disso, o atacante conduziu o Timão a Pré-Libertadores na temporada passada e conquistou o Campeonato Paulista neste ano.
No mês passado, o atacante se envolveu em uma polêmica no Corinthians. Ele notificou o clube paulista por uma dívida, cobrando R$ 6,1 milhões, referente a prêmios do Paulistão e direitos de imagem atrasados. Depois disso, o holandês faltou o treinamento no CT Joaquim Grava sem aviso prévio.
No dia seguinte, Memphis Depay se apresentou e se reuniu com os dirigentes do clube paulista, justificando a ausência e manifestando seu desejo em permanecer no Timão. Em nota oficial, o Corinthians não especificou o motivo apresentado pelo atacante, mas tratou o assunto como resolvido.