Após ficar no prejuízo com roda do carro amassada, internauta alerta para buraco na Avenida das Torres

Na noite desta terça-feira (5) uma internauta entrou em contato com a CGN para deixar um alerta aos motoristas e pilotos que transitam pela Avenida das Torres, na região do Bairro Parque Verde, em Cascavel.

Ela relatou à reportagem que seguia de carro pela avenida, a cerca de 50 km/h, quando perto do cruzamento com a Rua Cipreste passou por um buraco. A cratera estava encoberta pela água da chuva, o que impossibilitou sua visualização e evitou qualquer chance de desvio.

Com isso, uma das rodas do veículo foi amassada, mesmo sem ter furado o pneu. Ao procurar uma oficina próxima, o mecânico relatou que já ocorreram ao menos cinco incidentes por conta do buraco na avenida.

É inadmissível que um problema tão grave permaneça sem solução, colocando em risco a segurança de motoristas e gerando prejuízos a quem apenas tenta chegar em casa em segurança. Desabafou a internauta

Por fim, a moradora reforça a necessidade de manutenção urgente e pede para que a Prefeitura envie uma equipe ao local para tapar o buraco.