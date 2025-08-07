Receita Federal apreende mais de 289 kg de substância análoga à maconha em veículos com placas paraguaias

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, com apoio da Força Nacional, realizou duas apreensões de substância análoga à maconha na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, totalizando mais de 289 kg da droga.

Na tarde de domingo (29), servidores da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, com o apoio da Força Nacional, realizaram a apreensão de aproximadamente 79,5 kg de substância análoga à maconha, durante fiscalização de rotina na Aduana da Ponte Internacional da Amizade. A droga foi localizada em dois veículos com placas paraguaias.

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de domingo (29), quando servidores identificaram 79,5 kg da substância escondidos em um fundo falso sob o banco do motorista de uma van com placas paraguaias, conduzida por um cidadão do Paraguai.

Na manhã desta segunda-feira (30), uma nova apreensão foi realizada em outro veículo paraguaio, conduzido por uma mulher paraguaia acompanhada de sua filha menor de idade. Foram encontrados 298 tabletes, totalizando aproximadamente 210 kg da substância, ocultos em um compartimento falso atrás do banco traseiro.

Os veículos, os entorpecentes e os condutores foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Somente no mês de junho, a Receita Federal já realizou dez apreensões na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, resultando na apreensão de mais de 1,6 tonelada de substância análoga à maconha.