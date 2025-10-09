O Ministério Público do Paraná, por meio da 15ª Promotoria de Justiça de Cascavel, no Oeste do estado, promoveu o aditamento da denúncia criminal oferecida contra um padre afastado investigado pela prática de diversos crimes sexuais. Após a inclusão de novos depoimentos no processo, o MPPR requereu ao Judiciário a inclusão de outros quatro crimes praticados contra três novas vítimas.
Com o aditamento, o padre afastado passa ser denunciado pela prática de 25 crimes cometidos contra 16 vítimas, sendo nove de estupro de vulnerável, dois de violação sexual mediante fraude (um tentado e um consumado); seis de importunação sexual, um de entrega de substância nociva à saúde destinada a fim medicinal e sete de tráfico de drogas (vender, entregar a consumo e ministrar). Todas as vítimas tinham entre 12 e 48 anos de idade à época dos fatos.
A denúncia decorre de investigações conduzidas pela unidade de Cascavel do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), no âmbito da Operação “Lobo em Pele de Cordeiro”. Além da condenação do religioso afastado às penas de prisão previstas em lei, a Promotoria de Justiça requer o pagamento de indenização (a título de reparação por danos materiais e morais) para cada uma das vítimas. Os valores individuais solicitados variam entre R$ 20 mil e R$ 150 mil. O MPPR requereu ainda a manutenção da prisão preventiva do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos mesmos termos da decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva.
O Ministério Público do Paraná aguarda o recebimento da denúncia e o deferimento dos pedidos formulados em conjunto com a propositura da ação penal pelo Poder Judiciário.
Leia matéria anterior:
3/10 – Em Cascavel, padre afastado é denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela prática de 21 crimes contra 13 vítimas
