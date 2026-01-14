A transmissão aconteceu no canal oficial da Caixa no YouTube, por volta das 21h (horário de Brasília).

Números sorteados no concurso 3585 da Lotofácil

  • Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 08 – 09 – 10 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Apostas cravam todos os números revelados

Conforme apuração da instituição responsável pelo sorteio, três apostas acertaram todas as dezenas e irão dividir o prêmio milionário. Cada uma levará para casa o valor de R$ 629.984,95. Confira de onde são os sortudos:

Cidade/estado

 Casa lotérica

 Tipo de aposta

Fortaleza (CE)

 Casa da Sorte Simples
Altamira (PA) Vai na Sorte

Bolão

São Paulo (SP)

 Bella Sorte Loterias

Simples

Resultado das demais faixas de acerto

A Lotofácil também conta com premiações de valores menores para as apostas que acertarem 14, 13, 12 e 11 números. Na edição de segunda-feira (12), jogadores de diversas regiões do Brasil foram contemplados. Confira abaixo:

Acertos

 Apostas vencedoras Valor do prêmio

14 

 255 apostas R$ 2.220,06
13 9.961 apostas

R$ 35,00

12

 127.444 apostas R$ 14,00

11

 630.293 apostas

R$ 7,00

Veja onde resgatar o prêmio, se sua aposta for vencedora

O prêmio deve ser retirado em até 90 dias após o sorteio em alguma casa lotérica, agência bancária da Caixa ou em casos de apostas realizadas online, por solicitação de transferência via Mercado Pago.

É necessário apresentar comprovante da aposta e documento com CPF no momento da solicitação do saque. Confira abaixo regras para algumas quantias.

  • Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados, exclusivamente, em uma agência bancária da Caixa.
  • Já quem precisar receber mais de R$ 10 mil deverá fazer a solicitação de saque e aguardar a liberação do valor em até dois dias úteis.

Caso o prêmio não seja retirado dentro do prazo estipulado pela instituição, o valor será automaticamente destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Colaborou: Amanda Martins.

Source link