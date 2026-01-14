A transmissão aconteceu no canal oficial da Caixa no YouTube, por volta das 21h (horário de Brasília).
Números sorteados no concurso 3585 da Lotofácil
- Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 08 – 09 – 10 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
Apostas cravam todos os números revelados
Conforme apuração da instituição responsável pelo sorteio, três apostas acertaram todas as dezenas e irão dividir o prêmio milionário. Cada uma levará para casa o valor de R$ 629.984,95. Confira de onde são os sortudos:
|
Cidade/estado
|Casa lotérica
|
Tipo de aposta
|
Fortaleza (CE)
|Casa da Sorte
|Simples
|Altamira (PA)
|Vai na Sorte
|
Bolão
|
São Paulo (SP)
|Bella Sorte Loterias
|
Simples
Resultado das demais faixas de acerto
A Lotofácil também conta com premiações de valores menores para as apostas que acertarem 14, 13, 12 e 11 números. Na edição de segunda-feira (12), jogadores de diversas regiões do Brasil foram contemplados. Confira abaixo:
|
Acertos
|Apostas vencedoras
|Valor do prêmio
|
14
|255 apostas
|R$ 2.220,06
|13
|9.961 apostas
|
R$ 35,00
|
12
|127.444 apostas
|R$ 14,00
|
11
|630.293 apostas
|
R$ 7,00
Veja onde resgatar o prêmio, se sua aposta for vencedora
O prêmio deve ser retirado em até 90 dias após o sorteio em alguma casa lotérica, agência bancária da Caixa ou em casos de apostas realizadas online, por solicitação de transferência via Mercado Pago.
É necessário apresentar comprovante da aposta e documento com CPF no momento da solicitação do saque. Confira abaixo regras para algumas quantias.
- Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados, exclusivamente, em uma agência bancária da Caixa.
- Já quem precisar receber mais de R$ 10 mil deverá fazer a solicitação de saque e aguardar a liberação do valor em até dois dias úteis.
Caso o prêmio não seja retirado dentro do prazo estipulado pela instituição, o valor será automaticamente destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Colaborou: Amanda Martins.