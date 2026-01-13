Atual campeão do torneio, o Brasil colocou seu favoritismo em campo contra os sauditas e fez uma partida dominante do início ao fim. Com cinco minutos de jogo, a seleção já vencia por três gols. Ao fim do primeiro tempo, a vantagem era de 4 a 0. Na segunda etapa, a equipe da casa administrou o placar e ganhou por 7 a 1. Lipão fez três gols, Leleti anotou dois, e Victão e Kelvin marcaram um cada.
Kings League: Brasil atropela a Arábia e vai às quartas do Mundial
Relacionados
Isis Valverde foi mesmo indicada ao ‘Oscar dos piores’? · Notícias da TV
Depois de O Agente Secreto levar dois Globos de Ouro no domingo (11), os brasileiros foram pegos de surpresa com uma notícia nada animadora sobre talentos nacionais no cinema: Isis…
APOSTAS DIVIDEM R$ 1,8 MILHÃO; saiba quanto cada uma ganhou – Loterias – Estadão E-Investidor – As principais notícias do mercado financeiro
A transmissão aconteceu no canal oficial da Caixa no YouTube, por volta das 21h (horário de Brasília). Números sorteados no concurso 3585 da Lotofácil Números sorteados: 01 – 02 –…