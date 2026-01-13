Atual campeão do torneio, o Brasil colocou seu favoritismo em campo contra os sauditas e fez uma partida dominante do início ao fim. Com cinco minutos de jogo, a seleção já vencia por três gols. Ao fim do primeiro tempo, a vantagem era de 4 a 0. Na segunda etapa, a equipe da casa administrou o placar e ganhou por 7 a 1. Lipão fez três gols, Leleti anotou dois, e Victão e Kelvin marcaram um cada.

