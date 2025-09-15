A Apple anunciou nesta terça-feira (9) a data de lançamento da nova atualização de seu sistema operacional, o iOS 26, que acontecerá no dia 15 de setembro.
A intenção do novo design é proporcionar uma experiência mais expressiva e agradável, mantendo a identidade visual que os usuários estão familiarizados. O iOS 26 também apresenta novos recursos no CarPlay, Apple Music, Mapas e Wallet, além de um novo aplicativo, o Apple Games.
Entre as novidades estão os recursos que vão usar a inteligência artificial da empresa, a Apple Inteligence. Uma delas é a integração da tradução simultânea nos aplicativos Mensagens, FaceTime e Telefone — que converte o idioma em áudio e texto.
As novas ferramentas com IA também incluem a capacidade de identificar e resumir automaticamente os detalhes de rastreamento de pedidos que chegam por e-mail, disponibilizando essas informações de forma simplificada ao usuário.
O widget de previsão do tempo foi uma das atualizações do visual no iOS 26, que se adaptará ao espaço disponível na foto de plano de fundo — que ganhará um efeito 3D quando o usuário se mexer.
A câmera dos dispositivos terá um layout simplificado e o aplicativo de navegação terá páginas da web ocupando até a borda superior e inferior da tela.
O aplicativo de Telefone terá um layout unificado que combinará os favoritos, os recentes e os correios de voz em uma só aba e mostrará informações do autor da chamada para fornecer aos usuários os detalhes necessários para decidir se desejam atender ou ignorar a ligação.
O CarPlay, sistema da Apple que permite integrar o iPhone ao painel multimídia de carros compatíveis, terá atualizações no design, tornando-o mais compacto e também exibindo informações detalhadas das chamadas de voz.
No Apple Music, as novidades são a disponibilização de tradução das letras das canções e o ensino da pronúncia das palavras em outros idiomas. Ainda, uma ferramenta de mixagem permitirá que o usuário faça a transição de uma música para outra como um DJ.
Por fim, o Apple Maps lembrará de locais que já foram visitados, e o Wallet dará recompensas ao fazer compras em lojas físicas com o Apple Pay usando o iPhone.
Dispositivos compatíveis com iOS 26
Quem tem os dispositivos a seguir poderão atualizar seu dispositivo para a nova versão do sistema operacional: iPhone 17; iPhone 17 Pro; iPhone 17 Pro Max; iPhone Air; iPhone 16e; iPhone 16; iPhone 16 Plus; iPhone 16 Pro; iPhone 16 Pro Max; iPhone 15; iPhone 15 Plus; iPhone 15 Pro; iPhone 15 Pro Max; iPhone 14; iPhone 14 Plus; iPhone 14 Pro; iPhone 14 Pro Max; iPhone 13; iPhone 13 mini; iPhone 13 Pro; iPhone 13 Pro Max; iPhone 12; iPhone 12 mini; iPhone 12 Pro; iPhone 12 Pro Max; iPhone 11; iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; e iPhone SE (2ª geração e posterior).
