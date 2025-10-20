A Apple conquistou os direitos de transmissão da Fórmula 1, nos Estados Unidos, em um contrato de cinco anos, que ajudará a gigante da tecnologia a fortalecer seu serviço de streaming com um dos esportes que mais crescem no país, após o sucesso do filme “F1: The Movie”, estrelado por Brad Pitt.
As duas partes não divulgaram os detalhes financeiros do acordo, nesta sexta-feira (17). A CNBC informou que o valor seria de US$ 140 milhões por ano, bem acima dos US$ 90 milhões que a ESPN — pertencente à Walt Disney — pagava por temporada desde 2018 para transmitir a F1.
O contrato da Apple começa no próximo ano. A fabricante do iPhone transmitirá a F1 no Apple TV, seu aclamado serviço de streaming que ganhou 22 prêmios Emmy neste ano, mas que ainda não tem a mesma escala de líderes do setor como Netflix e Disney+, apesar dos bilhões de dólares investidos.
Disputa no streaming por esportes ao vivo
A F1 se junta ao crescente portfólio esportivo da Apple, que já inclui a Major League Soccer, liga de futebol dos EUA, e o “Friday Night Baseball”. Os esportes ao vivo se tornaram um campo de batalha essencial na indústria de streaming, à medida que as plataformas disputam direitos caros que atraem fãs fiéis, reduzem a rotatividade de assinantes e aumentam a receita publicitária.
“Estamos empolgados em expandir nosso relacionamento com a Fórmula 1 e oferecer aos assinantes do Apple TV nos EUA acesso privilegiado a um dos esportes mais emocionantes e de crescimento mais rápido do planeta”, disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple.
Como parte do acordo, o Apple TV transmitirá todos os treinos, classificações, corridas Sprint e Grandes Prêmios. Algumas corridas e todas as sessões de treino ao longo da temporada também estarão disponíveis gratuitamente no aplicativo Apple TV.
O contrato segue o sucesso de bilheteria do filme produzido pela Apple sobre a F1, que arrecadou mais de US$ 628 milhões em todo o mundo, segundo dados do Box Office Mojo, do IMDb. O longa fará sua estreia global em streaming no Apple TV em 12 de dezembro.
De acordo com dados da Nielsen Sports, a Fórmula 1 ganhou quase 90 milhões de novos fãs no ano passado, com a China apresentando o maior aumento percentual após o retorno do esporte a Xangai no período pós-covid.