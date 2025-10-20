A residência estava cercada por agentes da Polícia Federal, que cumpriam mandado de prisão contra o influenciador. Buzeira abre o armário, pega uma espingarda, carrega a arma e sai. Depois, guarda o armamento e fica com um celular nas mãos. A filha do casal, de 4 anos, levanta. Ele volta ao quarto, pega a arma novamente e mais munição. A criança presencia toda a movimentação.

