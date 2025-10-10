A Apple inicia nesta sexta-feira a venda de sua nova linha de relógios e de fones. Os produtos foram apresentados no mês passado em evento na Califórnia, quando a companhia também anunciou o iPhone 17 e o ultrafino iPhone Air.
- iPhone 17 Pro: entenda as mudanças em relação ao iPhone 16 Pro
- 6G já está a caminho: entenda como a próxima geração de internet móvel vai casar com a IA
Entre os relógios, a companhia lança o Watch SE 3, o Series 11 e o Ultra 3, com foco em serviços de saúde. Após recursos para monitorar o sono e medir o nível de oxigênio no sangue, a Apple anunciou a possibilidade de gerar notificações de sinais de hipertensão. No entanto, o recurso ainda não estará disponível no Brasil neste primeiro momento, pois depende da aprovação da Anvisa.
O novo serviço estará disponível nos modelos Series 11 e Ultra 3 e será liberado em versões anteriores, a partir do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2.
Para analisar a pressão sanguínea, um sensor cardíaco óptico presente no Apple Watch capta os dados e avalia como os vasos sanguíneos do usuário respondem aos batimentos cardíacos durante um período de 30 dias.
Após esse período, o usuário será notificado se algum sinal de hipertensão crônica ou pressão alta for detectado. A hipertensão é o principal fator de risco para ataque cardíaco, AVC e doença renal, afetando aproximadamente 1,3 bilhão de adultos em todo o mundo, segundo a Apple.
De acordo com a empresa, o recurso foi desenvolvido com aprendizado de máquina avançado e dados de estudos com mais de 100 mil participantes. Em seguida, o desempenho foi validado em um estudo clínico com mais de 2 mil participantes.
O Ultra 3 tem a maior tela entre os smartwatches da Apple, GPS de alta precisão, ideal para trilhas e esportes, e bateria com até 72 horas de duração no modo de baixo consumo. Já o Series 11 ganhou revestimento em cerâmica para aumentar a durabilidade em relação à geração anterior, sistema de carregamento rápido e maior autonomia de bateria.
O Watch SE 3 recebeu funções antes restritas a modelos premium, como tela sempre ativa, novo chip S10 (que permite comando por gestos e carregamento rápido) e recursos de saúde, como monitoramento de temperatura, notificações de apneia do sono e detecção de queda. Todos os modelos agora contam com conexão 5G.
Entre as novidades do AirPods Pro 3 está a possibilidade de tradução em tempo real, monitoramento da frequência cardíaca e melhorias no cancelamento de ruído.
Durante o anúncio, a Apple apresentou pela primeira vez uma cena falada em português em seus eventos, destacando o serviço de tradução ao vivo. Na demonstração, um brasileiro conversa em português em um restaurante e ouve a tradução em inglês.
Também há maior integração com o iPhone, permitindo transcrever na tela do smartphone o que é dito em outros idiomas por meio dos sons captados pelos AirPods.
Os novos fones têm tradução ao vivo, monitor de frequência cardíaca e cancelamento de ruído mais eficiente. O preço sugerido é de R$ 2.699, e a bateria passou de seis para oito horas de duração.
Apple Watch SE 3 (preto e branco)
- 40 mm – a partir de R$ 3.299
- 44 mm – a partir de R$ 3.699
Apple Watch Series 11 (cinza, prata, rosa e preto; 42 mm e 46 mm)
- Alumínio – a partir de R$ 5.499
- Titânio – a partir de R$ 9.299
Apple Ultra 3 (preto e cinza)
Os preços variam de acordo com a conectividade (linha de celular ou somente GPS), tipo de pulseira e tamanho do visor (no caso do Series 11).