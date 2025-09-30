Apucarana (PR) deve ter um dia com trovões e raios nesta segunda-feira (29). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 19°C e 33°C, com alta probabilidade de trovões e raios ao longo do dia.
Como será o tempo durante o dia em Apucarana?
Apucarana começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 19°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 33°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 33°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 19°C.
Umidade relativa do ar em Apucarana
A umidade relativa do ar em Apucarana deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 70% no pico máximo durante a manhã e cair para 30% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.
Direção e intensidade do vento em Apucarana
Os ventos em Apucarana serão predominantemente fracos, soprando do leste para o nordeste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 06h10, e o pôr do sol ocorrerá às 18h24.
Temperaturas esperadas para os próximos dias em Apucarana
- Amanhã, Céu totalmente nublado durante todo o dia. As temperaturas irão variar entre 19°C e 35°C.
- Quarta-feira (01/10/2025): 20°C a 29°C, chuva em áreas específicas
- Quinta-feira (02/10/2025): 19°C a 27°C, previsão de pancadas isoladas
- Sexta-feira (03/10/2025): 19°C a 30°C, tempo úmido
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).