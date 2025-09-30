Carlos Alcaraz hace tiempo que come en la misma mesa del ‘Big Three’. El murciano, a sus 22 años y 147 días, se ha clasificado este lunes para su novena final consecutiva en el circuito ATP (victoria ante Casper Ruud 3-6, 6-3 y 6-4), algo que sólo habían hecho Novak Djokovic (17), Roger Federer (17) y Rafael Nadal (9). Iguala así el récord de la leyenda balear, que estableció entre Viña del Mar y Roland Garros, en 2013. Nadal había sido el último en sumar 10 finales en una misma campaña, en 2017, y también el último miembro de la ‘Armada’ en la finalísima de Tokio, en 2011.

Carlitos estableció una nueva marca personal de triunfos en una temporada (66), uno más que en 2023. Y tiene margen para llegar mucho más lejos porque queda por disputarse la final de Tokio, los Masters 1000 de Shangái y París-Bercy, las ATP Finals de Turín y la Final a 8 de la Copa Davis.

Las finales seguidas de Alcaraz.

Alcaraz tuvo las dos primeras bolas de rotura en el quinto juego de la manga inicial. Arriesgó demasiado con su golpe de derecha y se le marcharon ligeramente fuera.

Se le escaparon dos oportunidades más al pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López en el séptimo asalto. Ruud se estaba agarrando al cemento. A su favor había caído el último precedente entre ambos en el ‘round robin’ de las ATP Finals de Turín 2024. Esa derrota estuvo condicionada por un fuerte catarro del español.

La grada de la central del Ariake Coliseum iba con el español por convicción y devoción. Y es que verle jugar es el mayor espectáculo del mundo. Carlitos entregó su saque a la primera tentativa de su adversario, que se adelantó en el marcador.

Se lamentaba por ello el joven de El Palmar, que gritaba a los cuatro vientos. Había perdido el primer set en el torneo y le tocaba remontar ante un adversario que se había puesto en modo frontón.

Para encontrar la última vez que había perdido el primer set en un partido del circuito había que trasladarse a los octavos de Wimbledon con Andrey Rublev.

Ruud, en el momento del saque.

Ruud, además, estaba ofreciendo su mejor versión con la derecha. Alcaraz se puso manos a la obra con un 3-0 de salida tras levantar una bola de rotura en el primer juego de la continuación.

Firmó las tablas reduciendo a la mitad la cantidad de errores no forzados (10 a 5). Anotó también nueve saques directos. Casper se marchó a los vestuarios para intentar aclarar las ideas. Lo veía todo negro.

El escandinavo alargó al máximo su paso por el baño mientras su adversario aprovechaba para hacer malabarismos con la raqueta. Alcaraz salvó un momento de máxima presión, con 2-1 y 15-40 en contra.

Fue el español quien disfrutó de la misma oportunidad inmediatamente después. Falló en las dos primeras tentativas, pero un revés de Ruud le ayudó a sentenciar en la tercera.

Más partidos ganados esta temporada.

Fritz, nueve días después

El mejor tenista del planeta se cruzará este martes con Taylor Fritz en la lucha por su octava corona del curso, la vigesimocuarta como profesional. Fritz puede presumir de ser uno de los siete tenistas que ganó al murciano en 2025. Hace nueve días le superó en la segunda jornada de la Laver Cup.