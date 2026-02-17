Arbeloa confirma que el 4-4-2 es su dibujo; Mbappé vuelve al once

El Real Madrid se metió en un buen lío con aquella derrota hace tres semanas en Da Luz contra el Lisboa, un 4-2 que metió a los portugueses en la repesca y que sacó a los blancos del Top-8, con ración especial de dolor por ese cuarto gol en la última jugada, obra del portero Trubin. En el pecado lleva el Madrid la penitencia y ahora deberá medirse dos veces más contra los de Mourinho, empezando por la ida de esta repesca de nuevo en Da Luz, en busca de un rendimiento bastante mejor para evitar sorpresas desagradables.

Para este encuentro, cuenta Arbeloa con una baja importantísima: Asencio, expulsado en el anterior duelo de Da Luz. Tampoco podrá estar Rodrygo, que vio también la roja en Lisboa hace tres semanas y que además recibió dos partidos de sanción, por lo que no podrá estar tampoco en la vuelta. Ni Bellingham, también lesionado. En el caso de Asencio, es providencial el retorno de Rüdiger tras sus problemas físicos y el alemán podrá jugar en defensa junto a Huijsen. Trent, que dio una exhibición ante la Real, y Carreras serán los laterales. Y en portería, no hay duda: Courtois.

En el centro del campo, Arbeloa insiste en la fórmula que dio buenos resultados ante la Real Sociedad y, en menor medida, ante el Valencia. El trivote formado por Valverde, Tchouameni y Camavinga, dejando por delante liberado a Güler para que cree con balón y pueda conectar con los delanteros. Esta fórmula funciona mientras Bellingham esté fuera. Cuando el inglés regrese, habrá que ver la decisión que toma Arbeloa.

Y en ataque, Mbappé vuelve tras su descanso ante la Real Sociedad y formará dupla ofensiva con Vinicius. Una entrada que manda al banquillo a Gonzalo, que hizo su papel ante la Real y anotó el primer tanto blanco, el que abrió el marcador.

Así pues, el once del Real Madrid contra el Benfica es: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Güler, Tchouameni, Camavinga; Mbappé y Vinicius.

