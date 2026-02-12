Argentinos Juniors vs. River, hoy EN VIVO por el Torneo Apertura: hora, cómo ver y formaciones :: Olé

¿Cómo llega Argentinos Juniors al partido con River?
Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, llega tras un inicio irregular. Ocupa el 10° lugar de la Zona B con cinco puntos, producto de una victoria —ante Sarmiento en el debut—, dos empates y una derrota por 2 a 1 frente a Racing. Este rendimiento lo deja fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con un promedio de gol bajo, ya que solamente marcó dos tantos en el torneo.
La situación se complica para el local porque el partido antecede a su debut continental frente a Barcelona de Guayaquil en la fase 2 de la Copa Libertadores, programado para el miércoles próximo en Ecuador a las 21:30. Además, la eliminación reciente en Copa Argentina frente a Midland significó otro golpe para el club de La Paternal.