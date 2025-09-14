Após receber a estatueta, o craque do Flamengo dedicou o prêmio aos companheiros

O meia Giorgian De Arrascaeta recebeu o prêmio de melhor jogador do Brasileirão em agosto. Após receber a estatueta, o craque do Flamengo dedicou o prêmio aos companheiros. Confira o vídeo!




Foto: Gilvan de Souza/CRF – Legenda: Arrascaeta exibe troféu de melhor jogador do Brasileirão em agosto / Jogada10

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

Source link