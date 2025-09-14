Começa neste domingo (7) uma nova fase no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Após
eliminação
Fernanda Paes Leme
Com o fim da fase de grupos, agora eles contam apenas com a ajuda dos professores. Vale lembrar que, no início, os 16 dançarinos foram divididos em quatro equipes, sendo as três primeiras apresentações em conjunto.
No episódio desta noite, os 14 participantes se enfrentaram entre si e devem impressionar os jurados para se manterem no jogo.
Que horas começa o Dança dos Famosos?
O ‘Dança dos Famosos’ faz parte do ‘Domingão com Huck’. O programa tem início às 14h30. A primeira parte termina às 15h30, para exibição do futebol. No entanto, o quadro deve ser exibido apenas na segunda parte do programa.
A outra metade do Domingão com Huck começa às 18h10. O dominical segue até as 20h30, sendo substituído pelo Fantástico.