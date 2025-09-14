A Copa Intercontinental, torneio que substituiu o antigo Mundial de Clubes da Fifa, terá o primeiro jogo da edição de 2025 disputado neste domingo (14), a partir das 15h (de Brasília), entre Pyramids FC, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. Se você não estava sabendo, não se preocupe: até mesmo o atacante brasileiro Ewerton Silva, que atua pelo time egípcio, descobriu a data do confronto há apenas duas semanas. “Já agora em setembro?”, se surpreendeu.

O Mundial tradicionalmente era disputado em dezembro. A final da edição atual do novo torneio, inclusive, acontecerá novamente no último mês do ano. Mas, com a mudança de formato, a Fifa definiu que as fases iniciais devem começar três meses antes — o mesmo aconteceu em 2024. A partida deste domingo será entre o campeão da Champions League da África, o time de Ewerton, contra o vencedor da Champions League da Oceania.

“Desde que cheguei ao clube, sabia que o Intercontinental é um dos campeonatos que vamos disputar. Mas fiquei surpreso quando vi que era em setembro. Sei que o antigo Mundial normalmente só acontecia no fim do ano, e isso foi totalmente novo. Foi uma surpresa saber que já começaria agora. Não estava aparecendo antes no calendário, porque aqui tem muitas copas”, disse o brasileiro, que foi contratado pelo time do Egito em julho deste ano, em entrevista à ESPN.

“Há duas semanas, olhando o calendário e conversando com a minha esposa, vimos que o jogo seria agora. Pensei: ‘Será?’. Achei que tinha algo errado. ‘Em setembro, mas por quê?’, questionei. Achei que era um erro do aplicativo, porque aqui às vezes cancelam alguns jogos, algumas partidas aparecem em datas erradas”, acrescentou.

“Parecia que eu estava me preparando para um jogo normal da liga. Quando fui ver era do Intercontinental”, contou.

A surpresa, porém, foi boa. Por conta do ranking da Fifa, o Pyramids disputará o duelo em casa, na cidade de Cairo. Pode ser uma chance para Ewerton ganhar mais moral no clube. Até o momento, ele tem cinco partidas com a camisa da equipe e marcou um gol. Se o time vencer, vai encarar o Al Ahli, da Arábia Saudita, que foi campeão da Champions League da Ásia, na próxima fase.

“Está sendo, para nós, uma motivação muito grande. O Pyramids teve sucesso na última temporada, foi campeão da Champions da África, uma coisa inédita para o clube, e está em crescente. Jogar essas competições é uma coisa gigante para o time, ainda mais um Intercontinental. Está sendo um sonho. Estamos felizes e empolgados, pensando passo a passo”, afirmou o atacante, de 28 anos, que começou a carreira no EC São Bernardo e não chegou a atuar na elite do futebol brasileiro.

“O Pyramids é um clube novo (fundado em 2008), não tem muitos torcedores. Está em crescendo, mas tem poucos se comparado com as maiores equipes daqui. Mas acredito que todo povo do Egito está muito empolgado com isso. Creio que até torcedores de outros clubes torcerão por nós pelo fato de representarmos o país”, continuou.

Atacante Ewerton foi contratado pelo Pyramids, do Egito, em julho deste ano Getty Images

Como vai funcionar o Intercontinental

A Copa Intercontinental será composta por cinco partidas. O duelo entre Pyramids FC e Auckland, neste domingo (14), é uma primeira fase. O vencedor vai enfrentar, no dia 23 deste mês, o Al Ahli, no confronto que valerá o troféu da Copa África-Ásia-Oceania da Fifa.

No dia 10 de dezembro, acontecerá o Dérbi das Américas, que é a disputa entre o campeão da CONMEBOL Libertadores, que pode ser um time brasileiro, contra o campeão da Copa dos Campeões da Concacaf — o Cruz Azul, do México. Quem vencer, seguirá vivo e também receberá um troféu.

No dia 13 de dezembro, será realizada a Copa Challenger da FIFA: o duelo será entre o vencedor da Copa África-Ásia-Oceania e o vencedor do Dérbi das Américas. Assim como as partidas anteriores, também valerá troféu e, além disso, dará uma vaga para a decisão da Copa Intercontinental.

A grande final acontecerá no dia 17 de dezembro. Valerá agora, enfim, o título do antigo Mundial, em confronto entre o vencedor da Copa Challenger da Fifa e o vencedor da Champions League europeia — na edição atual, o PSG.