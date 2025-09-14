Escolha de primeira rodada no Draft 2021 pelo New England Patriots, o quarterback de 27 anos jogou a temporada 2024 no Jacksonville Jaguars, onde foi titular em sete jogos na ausência de Trevor Lawrence, acumulando duas vitórias e cinco derrotas, com 1.672 jardas aéreas e oito touchdowns, além de ter tido oito interceptações e um fumble. No geral, Mac Jones tem 20 vitórias e 29 derrotas na carreira como titular.
San Francisco 49ers pode ficar sem Brock Purdy por até cinco semanas
