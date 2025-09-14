Pela terceira rodada da Serie A, Sassuolo e Lazio medem forças neste domingo (14), às 13h (de Brasília), no Estádio Mapei, em Reggio Emilia.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium (streaming) e pela ESPN 4 (TV fechada). O CNN Esportes acompanha o jogo em tempo real.
O duelo coloca frente a frente as equipes comandadas por Fabio Grosso, pelo lado do Sassuolo, e Maurizio Sarri, representando a Lazio.
O início do Campeonato Italiano tem sido complicado para o Sassuolo, que ocupa a última posição na tabela com duas derrotas em dois jogos. O time foi superado pelo Napoli, por 2 a 0, e pela Cremonese, em 3 a 2.
Por outro lado, a Lazio se encontra em sétimo lugar, com três pontos conquistados. Após a estreia negativa diante do Como, a Biancoceleste goleou o Hellas Verona por 4 a 0, com gols Mattéo Guendouzi, Mattia Zaccagni, Boulaye Dia e Valentín Castellanos.
Onde assistir a Sassuolo x Lazio
Ficha técnica de Sassuolo x Lazio
- Data: 14/09/2025
- Horário: 13h00
- Local: Estádio Mapei
- Rodada: 3