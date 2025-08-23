Depois de estrear com vitória gigante no clássico contra o Manchester United em pleno Old Trafford, o Arsenal reencontrará seu torcedor pela primeira vez na temporada da Premier League neste sábado (23), contra o Leeds. A partida terá bola rolando às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+.
Depois de duas temporadas na Championship, a segunda divisão inglesa, os Whites tentarão quebrar um tabu importante dos Gunners: 15 anos desde a última derrota em casa para times recém-promovidos.
São 42 partidas desde a derrota sofrida em novembro de 2010 para o Newcastle, somando 37 vitórias e 5 empates neste contexto.
Além disso, o Arsenal não sabe o que é derrota para o Leeds desde 2003, acumulando nada menos do que 14 jogos por todas as competições.
Onde assistir a Arsenal x Leeds?
Arsenal x Leeds, pela 2ª rodada da Premier League, acontece neste sábado (23), com bola rolando às 13h30 (de Brasília)
Palpites para Arsenal x Leeds:
André Donke: Arsenal 3 x 1 Leeds
Paulo Cobos: Arsenal 2 x 0 Leeds
Rafael Marques: Arsenal 2 x 0 Leeds
Prováveis escalações de Arsenal x Leeds:
A expectativa é de que Mikel Arteta mantenha a base do time que estreou com vitória fora de casa, ainda com a ausência de Gabriel Jesus, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho. Quem também não estará à disposição é Kai Havertz, também por lesão no joelho. O belga Leandro Trossard, com dores na virilha, segue como dúvida.
Um possível Arsenal tem: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Martinelli e Gyokeres.
No Leeds, Daniel Farke deve repetir a equipe que venceu o Everton na rodada inaugural, com gol marcado por Nmecha, de pênalti. Ele, que começou no banco, briga para entrar na equipe desde o início.
Um provável Leeds tem: Lucas Perri; Bogle, Strujik, Rodon e Gudmundsson; Ampadu, Stach e Tanaka; James, Gnonto e Piroe.