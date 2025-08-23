Was für ein Transfer-Wirrwarr um Ex-BVB-Star Manuel Akanji (30)!

Transfer-Experte Fabrizio Romano verkündete vor wenigen Tagen, dass sich ein Wechsel des Schweizers zu Galatasaray anbahnt. Manchester City und der Türkei-Klub hätten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von rund 17 Millionen Euro geeinigt.

Irre: Akanji kommentierte kurz darauf den Beitrag von Romano und dementierte einen bevorstehenden Wechsel. Akanji schrieb: „Davon weiß ich nichts“. Der Transfer-Guru löschte seinen Beitrag kurz darauf wieder.

Akanji schien von den Gerüchten sehr überrascht gewesen zu sein. Laut der Schweizer Zeitung „Blick“ wurde der frühere Dortmunder bislang weder von Manchester City noch von Galatasaray kontaktiert.

Spannend: Romano blieb bei seiner Information. Der Transfer-Experte verkündete am Freitag in einem neuen Beitrag, dass es eine Einigung zwischen beiden Vereinen gebe. Romano schreibt aber auch: Der Deal ist noch längst nicht durch! Wie Romano berichtet, hat es noch keine Einigung mit dem Schweizer gegeben, lediglich die Vereine seien sich bislang einig. Akanji hat demnach noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

