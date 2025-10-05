Você sabia que existem diversas formas de assistir à Band gratuitamente pela internet nesta quinta (02/10/2025)?

Confira as opções:

Site oficial

Site oficial da Band

É possível assistir à Band ao vivo através do site oficial da emissora, clicando aqui.

Clique aqui para conferir a programação da Band nesta quinta (02/10/2025)

Bandplay

Interface do Bandplay

Outra forma é através do streaming Bandplay, que é totalmente gratuito e conta com a programação ao vivo da emissora, bem como canais fast, das rádios do Grupo Bandeirantes e a íntegra de programas da emissora.

Acesse https://bandplay.com/ ou baixe o aplicativo na Apple Store ou Google Play e faça seu cadastro gratuitamente.

YouTube

Diversos programas da Band contam com transmissão ao vivo pelo YouTube:

