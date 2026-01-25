Atalanta-Parma LIVE | Risultato e gol in diretta | Serie A

A Bergamo la squadra di Palladino cerca una vittoria per ripartire in campionato dopo la sconfitta in Champions. Dall’altra parte i gialloblu, che hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite
L’Atalanta arriva dalla rocambolesca sconfitta in Champions contro l’Athletic Bilbao, mentre in campionato l’ultimo risultato è l’1-1 sul campo del Pisa. I nerazzurri vogliono ritrovare i 3 punti contro il Parma, che viene da due 0-0 consecutivi, contro Napoli e Genoa. Palladino cercherà di sfruttare il buon momento di Scamacca e Krstovic, entrambi in gol contro l’Athletic, per scardinare la difesa di Cuesta. All’andata, con Juric ancora sulla panchina della Dea, finì 1-1.
