Um torcedor do Athlético Paranaense, de 32 anos, foi encaminhado ao Hospital do Cajuru com o joelho direito afundado após ser espancado em uma briga com torcedores do Coritiba, no bairro Cajuru. O homem teria sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 13h30, neste domingo (19/10).
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a confusão teria começado ainda no Terminal Centenário e se estendido até a esquina entre as ruas Catulo da Paixão Cearense e Cap. Guilherme Bianchi.
O homem estaria armado com um porrete e teria corrido atrás de integrantes do time rival. Ao tentar atacar os torcedores do Coxa, ele escorregou e caiu. Neste momento, ele foi espancado.
Segundo a PM, testemunhas relatam que haviam cerca de 50 pessoas envolvidas na confusão. De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal, ele foi socorrido em estado moderado, se queixando de dor.
Coritiba x Athletico AO VIVO: Siga o Atletiba decisivo da Série B em tempo real
Conforme a Prefeitura de Curitiba, equipes da GM atenderam diferentes brigas entre torcedores no início desta tarde, todas próximas ao Terminal do Centenário.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.