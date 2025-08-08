— O que tem acontecido, vou falar especificamente de volante, é que gente já botou o dedo em quatro ou cinco e na hora de assinar o contrato, sai de R$ 600 mil para R$ 10 milhões. Ele sai na última hora de um jogador que estava aqui dentro do Athletico e vira um jogador importante para jogar de novo. Eu não sei se isso é azar, é falta de sorte. Não é porque o clube não está com a possibilidade.
Athletico mantém buscas por volantes e mira zagueiro
Relacionados
Jayden Daniels teases fellow Commanders QB Sam Hartman about pregame fit
Washington Commanders quarterbacks Jayden Daniels, Marcus Mariota and Sam Hartman have bonded off the field throughout this offseason. The trio quarterbacks notably attended a Washington Capitals game, where Hartman – … Leia mais
FDA Announces Ice Cream Recall Due To Undeclared Life-Threatening Allergen
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has announced Friendly’s Ice Cream is recalling select tubs of its Vanilla Bean ice cream after it was discovered that some of them … Leia mais