Atividade física na gravidez: veja os benefícios e as melhores opções para praticar

A gestação é um momento sublime para as mães e de transformação para o corpo da mulher. É nesse período que as atividades físicas podem contribuir para uma gravidez saudável, conforme orientação médica. De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação é que as grávidas façam, pelo menos, 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana.

Segundo coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, Ana Paula Alves, se a gestante não tem nenhuma restrição para a atividade física, os benefícios são diversos, diminuindo o inchaço e enjoos, trazendo mais disposição, redução de dores nas costas e nas articulações, além de ajudar a prevenir doenças como o diabetes gestacional e a hipertensão arterial, que podem levar a um quadro pré-eclâmpsia.

“Percebemos que, com o passar do tempo, houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso para que não prejudicasse a saúde do feto. Hoje, diversos estudos destacam os benefícios dos exercícios para as gestantes, de acordo com a orientação médica. Ter uma vida ativa fisicamente, nesse período, reduz o risco de o bebê nascer prematuro e ainda o ajuda a nascer com peso adequado”, pontua.

Melhores exercícios físicos para fazer na gravidez

Conforme Ana Paula Alves, é indicado que as atividades na gravidez não causem impactos e que tenham o acompanhamento de um profissional. Os exercícios aeróbicos mais indicados são: caminhada, bicicleta ergométrica e natação.

Para fortalecimento muscular e redução de dores, são recomendados pilates, yoga, hidroginástica e musculação. No entanto, nada de cargas pesadas ou modalidades de grande impacto, como corridas, lutas e jogos com bola. Em geral, treinos feitos com o peso do próprio corpo ou com faixas elásticas já alcançam bons resultados.

Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, que é um grupo de músculos e ligamentos conectados a estruturas ósseas que se fundem e sustentam os órgãos abdominais e pélvicos, também são recomendados durante toda a gestação, tanto para a preparação para o parto quanto para diminuir o risco de incontinência urinária pré e pós-natal.

Praticar exercício físico durante a gravidez melhora a respiração e reduz o estresse (Imagem: fast-stock | Shutterstock)



Principais benefícios da atividade física durante a gravidez

A seguir, confira alguns benefícios que as atividades físicas na gravidez, com orientação de um profissional de saúde qualificado, podem proporcionar:

Melhora a respiração; Diminuição do estresse e tensão; Controle do índice glicêmico; Evita a obesidade durante a gestação; Melhora a qualidade do sono; Melhora a saúde mental; Controle da ansiedade; Diminuição da possibilidade de depressão pós-parto.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos