como escolher serviço seguro e autorizado

Com o início do ano letivo se aproximando em fevereiro, pais e responsáveis que pretendem contratar transporte escolar para 2026 precisam ficar atentos à segurança e qualidade do serviço escolhido.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) orienta que seja verificado se o transporte a ser contratado possui autorização municipal. É a Urbs que gerencia todo o sistema, desde a emissão de licenças e fiscalização dos motoristas até o acompanhamento da capacitação profissional e vistoria dos veículos – sejam vans, microônibus ou ônibus.

Uma ferramenta útil disponibilizada pela empresa é a listagem completa em seu site oficial com nomes e áreas de atuação dos profissionais cadastrados – tanto autônomos quanto empresas – que estão ativos e com documentação em dia. Atualmente, conforme dados da Urbs, existem 659 veículos ativos no sistema. Vale lembrar que o cadastramento é obrigatório para quem deseja atuar neste segmento em Curitiba.

O processo para se tornar um profissional de transporte escolar é rigoroso. Os candidatos passam por treinamento específico tanto para condução dos veículos quanto para o monitoramento adequado dos estudantes.

“Além disso, devem atestar que têm anotada em sua carteira de habilitação a condição de exercerem a atividade remunerada”, diz o gestor da Área de Mobilidade Comercial da Urbs, Clodoaldo Valentim.

A apresentação de certidões de antecedentes também faz parte das exigências para autorização do serviço.

Valentim destaca que a contratação acontece diretamente entre as famílias e os profissionais do transporte escolar. Ele recomenda aos pais que pesquisem as melhores opções considerando horários, preços e outras condições específicas. Além disso, é fundamental exigir um contrato formal, documento que regulariza a relação comercial entre as partes.

Na vistoria dos veículos, a Urbs verifica diversos itens relacionados à segurança, conforto e estado de conservação. Internamente, são checados o sistema de direção, freios, cintos de segurança individuais, tacógrafo, saídas de emergência e extintor de incêndio. Na parte externa, a inspeção inclui amortecedores, limpadores de para-brisa, sistema de iluminação, espelhos retrovisores e pneus.

Todo veículo aprovado na vistoria deve apresentar no para-brisa dianteiro a licença para trafegar, onde constam a data de validade (seis meses) e dados do veículo, comprovando a inspeção realizada pela Urbs.

Além do adesivo de licença, os contratantes devem solicitar o Certificado Cadastral do Condutor. Este documento é concedido apenas a motoristas profissionais que atendem requisitos específicos: idade mínima de 21 anos, habilitação nas categorias D ou E, pelo menos dois anos de experiência profissional, bons antecedentes e curso específico para condutores de transporte escolar.

Outra exigência importante é a presença obrigatória de um adulto capacitado e cadastrado como monitor dentro dos veículos que transportam crianças da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental. A Urbs disponibiliza em seu site todas as regras referentes ao serviço de transporte escolar.

