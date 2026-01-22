Oscar anuncia indicados; Agente Secreto é um dos cotados

A 98ª edição do Oscar entra em sua etapa decisiva com o anúncio oficial dos indicados, marcado para esta quinta-feira (22), a partir das 10h30 (horário de Brasília). É o momento em que a temporada de premiações ganha contornos definitivos e os filmes que atravessaram o último ano passam a disputar, oficialmente, o lugar na história do cinema.

A revelação dos nomes será feita pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), encerrando a primeira fase de votação, que terminou na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica, entre atores, diretores, roteiristas e técnicos, participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas próprias áreas. A exceção é a categoria de Melhor Filme, que conta com o voto de todos os membros da academia.

Para quem deseja acompanhar o anúncio em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia, o Oscar.org. A cerimônia será apresentada, em inglês, pela atriz Danielle Brooks e pelo ator Lewis Pullman.

Brasil

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega ao anúncio dos indicados em posição de destaque. O principal nome é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece entre os pré-selecionados em Melhor Direção de Elenco.

O longa venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura .

O país também marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, que está na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Outros destaques incluem o documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que aparece nas pré-listas técnicas pela produção independente americana Sonhos de Trem. No total, a expectativa é de que o Brasil possa alcançar até nove indicações nesta edição.

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, no Dolby Theatre.

Confira as pré-listas com presença brasileira

Melhor Filme Internacional (15 selecionados)

O Agente Secreto (Brasil)

Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)

Foi Apenas um Acidente (França)

O Som da Queda (Alemanha)

Homebound (Índia)

O Bolo do Presidente (Iraque)

Kokuho (Japão)

Tudo Que Resta de Você (Jordânia)

Valor Sentimental (Noruega)

Palestina 36 (Palestina)

A Única Saída (Coreia do Sul)

Sirât (Espanha)

Late Shift (Suíça)

A Garota Canhota (Taiwan)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

O Agente Secreto

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Frankenstein

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Melhor Documentário de Longa-Metragem

Apocalipse nos Trópicos

Yanuni

The Alabama Solution

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting Through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody Against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Melhor Fotografia

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Frankenstein

Marty Supreme

Valor Sentimental

Sirât

Wicked: Parte 2

O Som da Queda

Song Sung Blue – Um Sonho a Dois

Balada de um Jogador

Bugonia

Morra, Amor

F1

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Melhor Curta-Metragem em Live Action

Amarela

Ado

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

