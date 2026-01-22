Oscar anuncia indicados; Agente Secreto é um dos cotados

A 98ª edição do Oscar entra em sua etapa decisiva com o anúncio oficial dos indicados, marcado para esta quinta-feira (22), a partir das 10h30 (horário de Brasília). É o momento em que a temporada de premiações ganha contornos definitivos e os filmes que atravessaram o último ano passam a disputar, oficialmente, o lugar na história do cinema.
A revelação dos nomes será feita pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), encerrando a primeira fase de votação, que terminou na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica, entre atores, diretores, roteiristas e técnicos, participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas próprias áreas. A exceção é a categoria de Melhor Filme, que conta com o voto de todos os membros da academia.
Para quem deseja acompanhar o anúncio em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia, o Oscar.org. A cerimônia será apresentada, em inglês, pela atriz Danielle Brooks e pelo ator Lewis Pullman.
Brasil
Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega ao anúncio dos indicados em posição de destaque. O principal nome é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece entre os pré-selecionados em Melhor Direção de Elenco.
O longa venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura .
O país também marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, que está na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.
Outros destaques incluem o documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que aparece nas pré-listas técnicas pela produção independente americana Sonhos de Trem. No total, a expectativa é de que o Brasil possa alcançar até nove indicações nesta edição.
A cerimônia de entrega do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, no Dolby Theatre.
Confira as pré-listas com presença brasileira
Melhor Filme Internacional (15 selecionados)
- O Agente Secreto (Brasil)
- Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- O Som da Queda (Alemanha)
- Homebound (Índia)
- O Bolo do Presidente (Iraque)
- Kokuho (Japão)
- Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Palestina 36 (Palestina)
- A Única Saída (Coreia do Sul)
- Sirât (Espanha)
- Late Shift (Suíça)
- A Garota Canhota (Taiwan)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Direção de Elenco
- O Agente Secreto
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
Melhor Documentário de Longa-Metragem
- Apocalipse nos Trópicos
- Yanuni
- The Alabama Solution
- Coexistence, My Ass!
- Come See Me in the Good Light
- Cover-Up
- Cutting Through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody Against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- The Perfect Neighbor
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
Melhor Fotografia
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Sirât
- Wicked: Parte 2
- O Som da Queda
- Song Sung Blue – Um Sonho a Dois
- Balada de um Jogador
- Bugonia
- Morra, Amor
- F1
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Curta-Metragem em Live Action
- Amarela
- Ado
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
