Atlético de Madrid - Bodø/Glimt en directo

Última hora y resultado del Atlético de Madrid hoy en directo contra el Bodo/Glimt

¡Buenas noches a todas y todos! ¡Bienvenidos a una nueva jornada de Champions League! ¡Bienvenidos al duelo entre Atlético de Madrid y Bodo/Glimt! ¡Bienvenidos a la jornada en la que un gol lo puede cambiar todo!

El Atlético recibe al Bodo/Glimt en la jornada 8 de la primera fase de la Champions. Los rojiblancos y los noruegos se miden esta noche en el estadio Metropolitano a las 21.00 horas para cerrar la liguilla. Los de Simeone sueñan con una noche perfecta que los meta en el top 8. Para ello, los colchoneros tendrán que imponerse al Bodo y hacer el mayor número de goles posibles. Con un ojo sobre lo que pase en el Metropolitano y otro en el resto de partidos que afectan a los colchoneros arranca una noche que se presenta apasionante. El Cholo tendrá esta noche la baja de Griezmann. El francés se pierde así un choque decisivo para los suyos. Con el regreso de Lenglet ya de manera definitiva al grupo, Simeone tiene a todos disponibles menos a Antoine.

El Bodo/Glimt por su parte se presenta en la jornada decisiva buscando la segunda machada seguida tras ganar al City y meterse entre los 24 mejores de la competición. Los noruegos, que han estado trabajando en Benidorm para preparar esta parte de la temporada, no van a vender barata su eliminación.

No nos demoramos más y nos ponemos manos a la obra con el directo del choque. Vamos a disfrutar de un partidazo en el Metropolitano.