Keno se despede do Fluminense: "Jamais esquecerei daquela tarde de 2023 no Maracanã"

– Com o coração em paz e o sentimento de dever cumprido, me despeço do Fluminense, clube maravilhoso e que abriu as portas para mim e para a minha família. Seremos eternamente gratos por tudo que vivemos aqui. Foram três temporadas de muita entrega, dedicação, profissionalismo, aprendizado e conquistas extremamente especiais, tanto dentro quanto fora de campo. Jamais me esquecerei daquela tarde de 2023 no Maracanã, quando vencemos a Libertadores. Foi lindo demais! – escreveu o jogador.

