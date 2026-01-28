Jogos do PS Plus Essential de fevereiro são revelados! Confira a lista completa

O catálogo do PlayStation Plus vem crescendo cada vez mais, já que mensalmente são adicionados diversos games de peso na lista. Dito isto, a Sony anunciou, nesta quarta-feira (28), os novos jogos gratuitos que chegarão em fevereiro de 2026 aos membros do PS Plus Essential.
O nível de entrada do serviço de assinatura da gigante japonesa receberá quatro títulos no início do mês que vem. Eles chegarão ao PS Plus Essential no dia 3 de fevereiro e incluem nomes de peso, como Ace Combat, Ultros e outros. Confira os nomes logo abaixo:
- Undisputed (PS5)
- Subnautica: Below Zero (PS4 e PS5)
- Ultros (PS4 e PS5)
- Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)
Ainda dá tempo de resgatar os jogos do PS Plus Essential de janeiro
Se, por algum motivo, você ainda não conseguiu resgatar os jogos do PS Plus Essential de janeiro, lembre-se que terá até o dia 2 de fevereiro para fazer isso. Ao todo, são três títulos, sendo eles:
- Need for Speed Unbound (PS5)
- Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4 e PS5)
- Core Keeper (PS4 e PS5)
Mais detalhes sobre os jogos do PS Plus Essential de fevereiro
Quer saber mais informações sobre os jogos gratuitos do PS Plus Essential de fevereiro? Então confira a seguir seus respectivos trailers!
Undisputed
Undisputed é um jogo de luta que coloca jogadores em confrontos intensos com foco em boxe competitivo e movimentos técnicos. O título combina mecânicas acessíveis com profundidade estratégica, permitindo que veteranos e novatos explorem estilos de combate variados e adaptem suas táticas conforme o adversário.
Subnautica: Below Zero
Subnautica: Below Zero é um jogo de sobrevivência e exploração subaquática ambientado em um planeta alienígena coberto por oceanos gelados. Jogadores devem coletar recursos, construir bases e desvendar mistérios enquanto enfrentam criaturas marítimas e as condições inóspitas do mundo.
Ultros
Ultros é um jogo de ação com temática inspirada em desafios cooperativos e competitivos, no qual jogadores enfrentam hordas de inimigos e chefes em cenários variados. O título aposta em ritmo acelerado, habilidades únicas por personagem e combate fluido para manter partidas intensas.
Ace Combat 7: Skies Unknown
Ace Combat 7: Skies Unknown é um simulador de combate aéreo que combina narrativa cinematográfica com dogfights intensos e gráficos detalhados. O jogador assume o papel de piloto em missões de alto risco, utilizando uma variedade de aeronaves militares em cenários realistas e fictícios.
O que achou dos jogos que chegam em fevereiro ao PS Plus Essential? Comente nas redes sociais do Voxel qual deles você jogará primeiro!