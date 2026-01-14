O Atlético Mineiro anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos, que estava no clube belga Cercle Brugge. O jovem chegou a Belo Horizonte, na última sexta-feira, para realizar exames médicos e assinar o contrato válido por cinco anos.
Carreira de Alan Minda
Alan começou sua carreira no time sub-20 do Independiente Del Valle, clube onde assinou seu primeiro contrato profissional, em 2020. Um ano depois, Minda foi emprestado para o Independiente Junior, clube que funciona como plataforma de base para o Del Valle.
Sua volta ao time principal, em 2022, rendeu mais jogos para o equatoriano. No entanto, no ano seguinte, o atleta foi direcionado ao time B de forma definitiva.