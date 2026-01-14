En el estadio de la Cartuja el Real Betis recibe al Elche en una de las eliminatorias mas atractivas de los octavos de final, a las 21:00 horas Jesús Gil Manzano dará el pitazo inicial de un partido en el que saltaran chispas.
El camino a Sevilla.
Para plantarse en este choque de octavos de final, Real Betis venció con solvencia a Atlético Palma del Rio (7-1), Torrent CF (1-4) y al Real Murcia (0-2). Mientras que Elche se abrió camino dejando en el camino a UD Los Garres (0-4), CD Quintanar del Rey (1-2) y a Éibar (0-1) en la pasada ronda.
Rememorando el pasado.
La última vez que estos equipos se encontraron en una serie eliminatoria de Copa del Rey fue en la temporada 2007/2008 donde sería el Real Betis quien avanzaría de fase con un global de (4-1).
Once del Real Betis en la temporada 2007/2008. Fuente:equiposdefutbol2.blogspot.com
Enderezar el camino en un momento clave.
Tras un complicado inicio de año como visitante siendo goleados por Real Madrid y sin pasar del empate ante Real Oviedo, el conjunto de Manuel Pellegrini necesita recobrar sensaciones, pasar de ronda podría significarle un primer paso importante de cara a lo que será un mes enero de muchos compromisos.
Los béticos llegan al duelo con varias bajas, las molestias físicas de Héctor Bellerin, Cucho Hernández, Ángel Ortiz, Junior Firpo e Isco se suman a las ausencias de Abde y Amrabat quienes continúan disputando la Copa África con Marruecos.
En rueda de prensa, el dirigente chileno hablo sobre la Copa: “Me ilusiona mucho, es una competición que permite muchas cosas”. También hizo una breve valoración sobre la primera mitad de la temporada: “Las ubicaciones de Liga, Copa y Europa League, me parecen satisfactorias.
Jugadores del Real Betis celebrando durante su ultima victoria en liga. Fuente: @RealBetis.
Seguir soñando.
En un inicio de año donde los resultados no han sido los mejores, su visita a Sevilla se presenta como una gran oportunidad para continuar haciendo historia dejando en el camino a un mítico club andaluz.
A estas alturas de temporada para nadie es un secreto que Elche es el equipo revelación de la campaña, con su etiqueta de recién ascendido ha conseguido competir con solvencia, en liga ocupan la novena posición que no solo le da margen con respecto al descenso, sino que les permite mantener el sueño de Europa vivo.
Los de Eder Sarabia llegan mermados a esta cita copera con hasta cuatro bajas por lesión, André Silva, Rafa Mir, Héctor Fort y Pedro Bigas no serán de la partida.
El técnico bilbaíno compareció en rueda de prensa asegurando que: “Se dan todos los ingredientes para que sea un partidazo”. También se refirió a las posibles bajas con las que encara el partido: “Es lo que hay, nosotros nunca nos hemos quejado y ellos también tienen”.
jugadores del Elche celebrando durante un partido de liga. Fuente: @Elchecf.
Jugadores Destacados.
Con las bajas de Rafa Mir y André Silva, el joven delantero Álvaro Rodríguez tendrá la gran responsabilidad de ser el principal argumento ofensivo para Elche, esta temporada registra 3 goles y 4 asistencias en 17 partidos disputados asumiendo el rol de tercer espada en el ataque ilicitano.
En su segunda temporada como verdiblanco, Antony mantiene la línea estadística con la que reencontró con su mejor versión, hasta el momento son 8 goles y 6 asistencias en 21 partidos disputados en tres competiciones.
Álvaro Rodriguez celebrando junto a Aleix Febas. Fuente: @ElcheCf
Antony celebrando uno de sus goles. Fuente: Instagram del Real Betis.
Alineaciones Probables.
Real Betis: Adrián, Bellerin Bartra, Natan, Gómez Antony, Deossa, Fornals, Riquelme, Lo Celso, Ávila.