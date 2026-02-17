Após a demissão de Jorge Sampaoli, na última semana, o Atlético-MG segue procurando um novo técnico.
A ESPN apurou que o primeiro nome procurado pela diretoria do clube mineiro foi Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan, do Qatar, e que teve muito sucesso no Botafogo, onde conquistou o Brasileirão e a CONMEBOL Libertadores, em 2024. Porém, o nome já foi descartado.
Isso porque ele tem alto salário, contrato longo e ainda uma multa rescisória de 6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 31,3 milhões.
Sem ele, a diretoria voltou à estaca zero em sua busca por um treinador para assumir a equipe. A única coisa definida até o momento é que o novo comandante será estrangeiro.
Na Europa, foi feita uma sondagem por Vasco Botelho, do Moreirense, enquanto outros treinadores portugueses foram oferecidos e sugeridos, como Pedro Martins, que chegou a ser cogitado no São Paulo antes de Luis Zubeldía.
Vitor Bruno, ex-auxiliar de Sérgio Conceição, também teve seu nome ventilado, mas o Atlético-MG descartou imediatamente.
Com esses nomes na mesa, o clube primeiro vai entrevistar cada um dos nomes da pré-lista para saber as ideias e os projetos e depois definir o alvo prioritário para abrir uma negociação oficial.
Nesta semana, o Atlético está “de folga” e só volta a atuar no próximo domingo (22), quando encara o América-MG pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.
Sampaoli ficou surpreso com demissão
E se ainda há definição de quem chega, em quem saiu o sentimento é de surpresa. A ESPN apurou que Jorge Sampaoli não esperava a notícia da demissão, que aconteceu após o empate em 3 a 3 com o Remo, pelo Brasileirão. Ele, que estava em sua segunda passagem pelo clube, levou o time até a final da CONMEBOL Sul-Americana do ano passado, mas não conseguiu títulos.
O argentino ainda não assinou a rescisão de contrato, o que deve acontecer nos próximos dias.