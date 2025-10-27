Ceará cresce na partida. Foi o Vozão quem criou as melhores chances nos primeiros 10 minutos do 2º tempo. Aos 5, Éderson evitou o gol de empate cearense ao defender bom chute de Zanocelo. Dois minutos depois, o Galo passou sufoco com cruzamento na área e finalização de Marllon, mas a bola foi para fora.
Quase, Vozão! Aos 29 minutos do 2º tempo, Pedro Raul perdeu mais uma grande chance para o Ceará. O atacante recebeu cruzamento de Galeano, pegou de primeira, de chapa, mas mandou pra fora raspando a trave.
Ficha técnica
Atlético-MG 1 x 0 Ceará
Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)
Data: 25/10/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Cartões amarelos: Gustavo Scarpa, Rony e Guilherme Arana (ATM)
Gol: Aan Franco (ATM), 23′ segundos do 1º tempo (1-0)
Atlético-MG: Éverson; Natanael, Ivan, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Caio Paulista (Guilherme Arana); Alan Franco, Scarpa (Rony), Biel (Igor Gomes), Dudu (Bernard); Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, William Machado, Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Lucas Mugni), Zanocelo, Vina; Galeano (Aylon), Fernandinho (Rodriguinho), Pedro Raul (Lucca). Técnico: Léo Condé.