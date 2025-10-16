O ator Sandro Rocha, que interpreta um policial em “Tropa de Elite”, usou as redes sociais para a reagir a um vídeo do colega de elenco Wagner Moura sobre filmes nacionais que todo o brasileiros deveria assistir.
Responsável por dar vida ao Capitão Nascimento no sucesso de bilheteria, Moura citou “Vidas Secas” (1963), “Bye Bye Brasil” (1979), “Terra Estrangeria” (1995).
Na vídeo de reação, Rocha disse: “Deixa eu complementar aqui, faltou ‘Cidade de Deus’. Clássico. Filme antológico. ‘Tropa de Elite 1’ e ‘Tropa de Elite 2’. Jamais deixem morrer esses três filmes. Eu sei que eles querem apagar a realidade por causa da ideologia, mas nós ainda estamos aqui.”
“Tropa de Elite” (2007), dirigido por José Padilha, mostra o cotidiano violento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Rio de Janeiro. O filme é narrado pelo Capitão Nascimento, um policial exausto com o sistema e a corrupção generalizada.
Há quem rotule o filme como de direita, mas em entrevista ao Roda Viva em 2021, Moura, que já assumiu posições mais ligadas a esquerda, discorda.
“Eu discordo totalmente disso, eu não posso controlar o que as pessoas acham do filme, nós fizemos um filme que é um estudo de como é a polícia no Rio de Janeiro, de como ela é assassina ”, afirmou Wagner.