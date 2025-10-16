O brasileiro Diogo Moreira acertou com a Honda e será piloto da equipe LCR na temporada 2026 da MotoGP.
Com isso, Diogo será o primeiro brasileiro a disputar a categoria rainha da motovelocidade desde Alex Barros, que competiu na MotoGP em 2007.
Segundo o site Motorsport, o vínculo de Diogo com a nova equipe será de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais um.
Em comunicado de anúncio do brasileiro, a LCR exaltou os feitos do brasileiro nas temporadas anteriores.
“Diogo Moreira se juntará à Honda LCR Team para a temporada de 2026 da MotoGP. Após uma atuação de destaque na Moto2, onde foi eleito o Estreante do Ano em 2024, o brasileiro chega com um histórico impressionante. Uma estrela em ascensão pronta para causar impacto na categoria principal”, disse a equipe em publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (14).
O brasileiro será companheiro de equipe do experiente Johann Zarco na temporada 2026. Diogo terá uma temporada para se adaptar à categoria, que passará por mudanças no regulamento técnico em 2027.
Diogo Moreira na atual temporada
Atualmente na segunda colocação da Moto 2, com 229 pontos, Diogo está vivo na luta pelo título da categoria. Moreira está nove pontos atrás do líder do campeonato, Manuel González.
O brasileiro soma três vitórias e sete pontos na atual temporada. A próxima etapa da Moto 2 será disputada na Austrália entre os dias 16 e 19 de outubro.
Estreia na MotoGP
Diogo Moreira estreará na MotoGP na etapa da Tailândia, disputada entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Em 2026, a categoria volta a realizar uma prova no Brasil.
Entre os dias 20 e 22 de março do próximo ano, a categoria rainha da motovelocidade desembarca em Goiânia para a realização do GP do Brasil.