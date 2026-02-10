Audiência de 'Três graças' e do 'BBB 26' cresce, e 'Coração acelerado' bate recorde

“Três Graças” apresenta audiência crescente. Em São Paulo, a obra atingiu 23,5 pontos de 2 a 7 de fevereiro, a maior média semanal desde a estreia. Nas semanas anteriores, a trama tinha marcado 22,4, 22,2 e 21,8.
No capítulo exibido nesta segunda-feira (9), a novela marcou recorde no Rio de Janeiro, com 30 pontos. Em São Paulo, repetiu seu maior índice: 25 pontos
O “BBB 26” teve sua maior média semanal em São Paulo até agora entre os dias 2 e 8 de fevereiro, marcando 16,7 pontos. Antes, o recorde era 16,2, registrado na semana de estreia do programa.
“Coração Acelerado” alcançou seu recorde de audiência em São Paulo nesta segunda, com 21 pontos.