"Deus dos Quádruplos" vai à final com salto proibido por 50 anos

Estreante em jogos olímpicos, o ucraniano Kyrylo Marsak escolheu a música “Fall On Me”, de Andrea e Matteo Bocelli para se apresentar. A letra traz a história de um pai que encoraja o filho a voar, tendo sempre a referência paterna na lembrança. A composição, inclusive, foi enviada pelo pai de Marsak, que é combatente na guerra entre Rússia e Ucrânia. Em tom emocionante, o público aplaudiu o patinador de 21 anos ao final do programa.

