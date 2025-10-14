Na contagem regressiva para a estreia de ‘Três Graças’, Agnaldo Silva elogia Grazi Massafera, a vilã do próximo folhetim da Globo
Faltam poucos dias para a estreia de ‘Três Graças’, próxima novela das nove da TV Globo. A trama contará com Grazi Massafera no elenco, que dará vida à Arminda, sua primeira vilã. Em entrevista ao Fantástico, o autor Agnaldo Silva admitiu que criou a personagem pensando na atriz, a qual ele acompanhando desde a passagem pelo BBB.
“Eu pensei muito na Grazi, naquele famoso BBB, eu torci. Ela teve uma cena, com o vilão da época do programa, cena que não esqueço nunca. Ela pegava o cabelo e fazia assim [gesto de jogar os cabelos] e a partir daí me apaixonei para Grazi, como diz assim ‘para mim você não é nada'”, disse o escritor.
Ao falar sobre o auto da próxima novela das nove, a atriz que dará vida à vilã disparou: “Eu sou fã do Agnaldo, as vilãs dele são icônicas”.
Empolgados com a nova personagem de Grazi, os internautas não pouparam elogios à atriz nos comentários da entrevista. “Ela venceu, ela sabe que venceu”, disse uma. “Eu me apaixonei pela Grazi desde o BBB, depois veio a primeira novela ((Páginas da Vida), daí ela não parou mais, foi crescendo e até se tornar essa atriz de grande quilate”, lembrou outro. “Amo a Grazi, já sei que vai entregar muito Glô”, destacou mais um.
Vale lembrar que ‘Três Graças‘, novela das nove da Globo, estreia no próximo dia 20 de outubro. Antes, o público acompanhará o grande final de ‘Vale Tudo‘, reame da emissora, que revelará a verdade sobre a morte de Odete Roitman.
Veja o trecho da entrevista
