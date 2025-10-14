Michelle e Shia se declararam em A Fazenda 17Michelle e Shia se declararam em A Fazenda 17Foto: Record/Reprodução/ND

O romance começou a tomar conta de A Fazenda 17. Michelle Barros, de 46 anos, e o ator Shia Phoenix, de 36, admitiram estar vivendo uma aproximação dentro do confinamento. O que mais surpreendeu o público, no entanto, foi a revelação da jornalista de que mantém um relacionamento fora do programa.

Durante uma conversa no último domingo (12), Michelle desabafou sobre o conflito entre seus sentimentos e sua vida pessoal fora da Fazenda. “Espero não ter magoado muito”, disse, referindo-se à pessoa com quem se relaciona fora do reality.

No entanto, apesar da repercussão, Michelle Barros não é oficialmente casada. A jornalista mantém a vida pessoal em total discrição e raramente fala sobre relacionamentos. O que se sabe é que ela tem um filho de 26 anos e evita expor detalhes da vida íntima nas redes sociais.

Michelle se declara para Shia

No bate-papo com Shia durante o café da manhã, Michelle foi sincera sobre o que sente. “De fato há um sentimento. E, em vez de ficarem supondo, eu falei. Nós somos adultos o suficiente para encarar isso”, afirmou. Shia concordou e completou: “Sim, óbvio”.

A ex-âncora também revelou temer o julgamento do público. “Eu tenho medo de como estão me vendo lá fora”, admitiu. Shia tentou acalmá-la: “O público também está na suposição, e suposição é só suposição”.

Em seguida, o ator contou que também tinha um envolvimento antes do confinamento. “Você tem a sua situação, eu também tenho. Conheci uma pessoa antes de entrar. Mas somos adultos e entendemos que isso aqui é uma experiência intensa.”

“Eu jurei a mim mesmo anos atrás que isso não aconteceria”, afirmou Shia. Michelle completou: “não era algo que eu esperava ou planejava, mas aconteceu. Ainda estamos dentro do contexto da Fazenda, e espero não ter magoado ninguém.”

Michelle assume sentimentos por Shia – Vídeo: Record/Reprodução/ND

