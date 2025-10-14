O romance começou a tomar conta de A Fazenda 17. Michelle Barros, de 46 anos, e o ator Shia Phoenix, de 36, admitiram estar vivendo uma aproximação dentro do confinamento. O que mais surpreendeu o público, no entanto, foi a revelação da jornalista de que mantém um relacionamento fora do programa.
Durante uma conversa no último domingo (12), Michelle desabafou sobre o conflito entre seus sentimentos e sua vida pessoal fora da Fazenda. “Espero não ter magoado muito”, disse, referindo-se à pessoa com quem se relaciona fora do reality.
No entanto, apesar da repercussão, Michelle Barros não é oficialmente casada. A jornalista mantém a vida pessoal em total discrição e raramente fala sobre relacionamentos. O que se sabe é que ela tem um filho de 26 anos e evita expor detalhes da vida íntima nas redes sociais.
Michelle se declara para Shia
No bate-papo com Shia durante o café da manhã, Michelle foi sincera sobre o que sente. “De fato há um sentimento. E, em vez de ficarem supondo, eu falei. Nós somos adultos o suficiente para encarar isso”, afirmou. Shia concordou e completou: “Sim, óbvio”.
A ex-âncora também revelou temer o julgamento do público. “Eu tenho medo de como estão me vendo lá fora”, admitiu. Shia tentou acalmá-la: “O público também está na suposição, e suposição é só suposição”.
Em seguida, o ator contou que também tinha um envolvimento antes do confinamento. “Você tem a sua situação, eu também tenho. Conheci uma pessoa antes de entrar. Mas somos adultos e entendemos que isso aqui é uma experiência intensa.”
“Eu jurei a mim mesmo anos atrás que isso não aconteceria”, afirmou Shia. Michelle completou: “não era algo que eu esperava ou planejava, mas aconteceu. Ainda estamos dentro do contexto da Fazenda, e espero não ter magoado ninguém.”
Conheça todos os peões de A Fazenda 17:
- Gaby Spanic. – Reprodução/RECORD
Foto 1 de 26
- Carol Lekker. – Reprodução/RECORD
Foto 2 de 26
- Creo Kellab. – Reprodução/RECORD
Foto 3 de 26
- Duda Wendling. – Reprodução/RECORD
Foto 4 de 26
- Dudu Camargo. – Reprodução/RECORD
Foto 5 de 26
- Fabiano Moraes. – Reprodução/RECORD
Foto 6 de 26
- Fernando Sampaio. – Reprodução/RECORD
Foto 7 de 26
- Gabily. – Reprodução/RECORD
Foto 8 de 26
- Guilherme Boury. – Reprodução/RECORD
Foto 9 de 26
- Kathy Maravilha. – Reprodução/RECORD
Foto 10 de 26
- Luiz Mesquita. – Reprodução/RECORD
Foto 11 de 26
- Maria Caporusso. – Reprodução/RECORD
Foto 12 de 26
- Martina Sanzi. – Reprodução/RECORD
Foto 13 de 26
- Matheus Martins. – Reprodução/RECORD
Foto 14 de 26
- Michelle Barros. – Reprodução/RECORD
Foto 15 de 26
- Nizam. – Reprodução/RECORD
Foto 16 de 26
- Rayane Figliuzzi. – Reprodução/RECORD
Foto 17 de 26
- Renata Muller. – Reprodução/RECORD
Foto 18 de 26
- Saory Cardoso. – Reprodução/RECORD
Foto 19 de 26
- Shia Phoenix. – Reprodução/RECORD
Foto 20 de 26
- Tamires Assis. – Reprodução/RECORD
Foto 21 de 26
- Toninho Tornado. – Reprodução/RECORD
Foto 22 de 26
- Walerio Araujo. – Reprodução/RECORD
Foto 23 de 26
- Wallas Arrais. – Reprodução/RECORD
Foto 24 de 26
- Yona Sousa. – Reprodução/RECORD
Foto 25 de 26
- Will Guimaraes. – Reprodução/RECORD
Foto 26 de 26