Avenged Sevenfold toca em Curitiba nesta quarta; últimos ingressos

A banda norte-americana Avenged Sevenfold se apresenta na Pedreira Paulo Leminski na próxima quarta-feira (28/1). Ainda há ingressos disponíveis para o show, à venda pela plataforma Eventim. Os valores partem de R$ 240 (meia-entrada) e R$ 480 (inteira), conforme o setor escolhido.
A última passagem do grupo por Curitiba ocorreu em 2014, quando a banda se apresentou no extinto Master Hall. Em 2024, o Avenged Sevenfold voltou ao Brasil para um show no Rock in Rio.
Inicialmente, a apresentação na capital paranaense estava marcada para outubro, mas foi reagendada após problemas de saúde do vocalista. O show na Pedreira integra a turnê de divulgação do álbum Life Is But a Dream…, lançado em 2023.
Os portões do local serão abertos ao público a partir das 17h. Na data, a Rua da Música estará aberta exclusivamente para os espectadores do show a partir do horário de abertura ao público.
A abertura da noite ficará por conta do Mr. Bungle, banda norte-americana de rock experimental, com início previsto para as 18h30. Avenged Sevenfold deve subir ao palco às 20h10. Conforme prevê a legislação municipal, o evento tem encerramento programado até as 23h.
Além da apresentação em Curitiba, a banda também passa por São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque no sábado (31/1). Na capital paulista, além do Mr. Bungle, a banda A Day to Remember também participa da abertura.
Em Curitiba, o grupo A Day to Remember se apresenta separadamente, na quinta-feira (29/1), também na Pedreira Paulo Leminski.
Confira, abaixo, a setlist provável do show do Avenged Sevenfol em Curitiba:
- Game Over
- Mattel
- Afterlife
- Hail to the King
- Gunslinger
- Buried Alive
- The Stage
- So Far Away
- Bat Country
- Nobody
- Nightmare
- Unholy Confessions
- Save Me
- Cosmic
- A Little Piece of Heaven
Serviço
Avenged Sevenfold em Curitiba
Data: 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira)
Local: Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, nº 970, no bairro Abranches
Ingressos: pela plataforma Eventim
Horário de abertura dos portões: 17h